Пандемія: протималярійний препарат гідроксихлорохін не допомогає у лікуванні COVID-19 - дослідження

Дослідження було проведене вченими Університету Міннесоти в США. Учасники в кількості 491 людини були розбиті на дві групи — в одній з них випробуваним давали гідроксихлорохін, а в іншій — плацебо.

Вчені відзначають, що в силу браку тестів на коронавірус аналізи на наявність інфекції здали лише 58% учасників. При цьому щонайменше половина з них почала відчувати характерні для COVID-19 симптоми протягом доби до початку прийому ліків.

Після закінчення 14-денного періоду було встановлено, що в першій групі 24% учасників продовжували відчувати симптоми, незважаючи на прийом гідроксихлорохіну. У другій групі, члени якої приймали плацебо, симптоми зберігалися у 30% людей.

“Прийом гідроксихлорохіну не привів до зниження тяжкості або тривалості прояву симптомів COVID-19 у пацієнтів, які не перебувають на лікуванні в лікарнях”, — вказується в доповіді. “Продовжує зростати масив даних, які свідчать про те, що гідроксихлорохін не має ефекту”, — підкреслив у свою чергу керівник дослідження Девід Боулвер.

Раніше Управління з контролю за якістю продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США відкликало екстрений дозвіл на поставку в лікарні препаратів гідроксихлорохін (плаквеніл) і хлорохін для лікування пацієнтів, заражених коронавірусною інфекцією. Фахівці відомства прийшли до висновку, що рекомендована раніше схема застосування препаратів “навряд чи може мати антивірусну дію”.

Довідка: Гідроксихлорохін — ліки проти малярії, які останнім часом використовувалися в деяких країнах для лікування пацієнтів з коронавірусом. В кінці травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) призупинила застосування цього препарату в рамках випробування солідарності, проведеного по всьому світу. Рішення було пов’язано з тим, що ряд медиків висловив припущення, що використання гідроксихлорохіну не тільки не допомагає при лікуванні COVID-19, а й може бути небезпечно для здоров’я пацієнтів через побічні ефекти. Проте 3 червня організація повідомила, що відновила його випробування в зв’язку з відсутністю достовірних даних про ризики.

Також, раніше дослідження показало, що протималярійний препарат гідроксихлорохін збільшує смертність від COVID-19.