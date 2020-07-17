Пандемия: противомалярийный препарат гидроксихлорохин не помогает в лечении COVID-19 - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Американские ученые установили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин не помогает в лечении вызываемого новым коронавирусом заболевания на ранних стадиях проявления симптомов. Соответствующие данные опубликованы в четверг в американском медицинском журнале Annals of Internal Medicine, передает УНН.
Исследование было проведено учеными Университета Миннесоты в США. Участники в количестве 491 человека были разбиты на две группы — в одной из них испытуемым давали гидроксихлорохин, а в другой — плацебо.
Ученые отмечают, что в силу нехватки тестов на коронавирус анализы на наличие инфекции сдали лишь 58% участников. При этом по меньшей мере половина из них начала испытывать характерные для COVID-19 симптомы в течение суток до начала приема лекарства.
По окончании 14-дневного периода было установлено, что в первой группе 24% участников продолжали испытывали симптомы, несмотря на прием гидроксихлорохина. Во второй группе, члены которой принимали плацебо, симптомы сохранялись у 30% людей.
“Прием гидроксихлорохина не привел к снижению тяжести или продолжительности проявления симптомов COVID-19 у пациентов, не проходящих лечение в больницах”, — указывается в докладе. “Продолжает расти массив данных, которые свидетельствуют о том, что гидроксихлорохин не имеет эффекта”, — подчеркнул в свою очередь руководитель исследования Дэвид Боулвэр.
Ранее Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США отозвало экстренное разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин (плаквенил) и хлорохин для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Специалисты ведомства пришли к выводу, что рекомендованная ранее схема применения препаратов “едва ли может иметь антивирусное действие”.
Справка: Гидроксихлорохин — лекарство против малярии, которое в последнее время использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом. В конце мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила применение этого препарата в рамках испытания солидарности, проводимого по всему миру. Решение было связано с тем, что ряд медиков высказал предположение, что использование гидроксихлорохина не только не помогает при лечении COVID-19, но и может быть опасно для здоровья пациентов из-за побочных эффектов. Однако 3 июня организация сообщила, что возобновила его испытания в связи с отсутствием достоверных данных о рисках.
Также, ранее исследование показало, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин увеличивает смертность от COVID-19.