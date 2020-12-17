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Пандемія: Pfizer повідомила владу США про можливі складнощі при виробництві вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Американська компанія Pfizer проінформувала владу США про труднощі, з якими вона може зіткнутися при виробництві своєї вакцини від коронавірусу. Про це повідомив в середу на брифінгу міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар, пише УНН.

Пандемія: Pfizer повідомила владу США про можливі складнощі при виробництві вакцини від COVID-19

“Нещодавно вони нам нарешті повідомили про різні труднощі, які можуть виникнути у них в виробництві”, — сказав Азар. Подробиць на цей рахунок він не навів, проте зазначив, що влада США забезпечить, щоб компанія змогла виконати свої договірні зобов’язання.

При цьому глава МОЗ США підтвердив, що вашингтонська адміністрація веде переговори з Pfizer про закупівлю додаткових доз препарату. “Ми ведемо активні переговори з питань закупівель. Основне питання — це здатність Pfizer виробити (продукцію) до певної дати. І ми працюємо з ними, щоб надати будь-яку допомогу тепер, коли вони виявили деякі виробничі складності”, — сказав міністр.

“Важливо розуміти, що відносини з Pfizer відрізняються від договірних відносин з п’ятьма іншими виробниками вакцини. З п’ятьма іншими ми тісніше взаємодіємо в питанні підтримки (процесу) розробки і виробництва. Це означає, що на цей момент у нас менше наочних уявлень щодо їхніх виробничих процесів, виробничих можливостей, локацій, проблем з поставками сировини, управління поставками”, — продовжив Азар.

Брифінг на якому виступив Алекс Азар:

Раніше газета The New York Times з посиланням на джерела повідомила, що адміністрація США веде переговори з Pfizer про постачання їй додаткового обсягу сировини, що дозволило б компанії протягом майбутнього півріччя провести додатково десятки мільйонів доз вакцин для громадян США. Видання нагадало, що влітку Pfizer погодилася надати США до кінця березня 100 млн доз вакцини. Пізніше адміністрація запросила у компанії додаткові дози препарату. Pfizer відповіла відмовою, заявивши, що всі заплановані до виробництва найближчим часом дози були вже закуплені іншими країнами. Однак днями, зазначила газета, компанія сповістила про наявність можливості збільшення виробництва вакцини, якщо адміністрація надасть Pfizer сприяння в пріоритетному отриманні нею сировини для її виготовлення.

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