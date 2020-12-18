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Пандемія: Pfizer подала заявку на сертифікацію вакцини проти COVID-19 у Японії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Американська фармацевтична компанія Pfizer в п’ятницю подала заявку в Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії на сертифікацію своєї вакцини від нового коронавірусу. Про це повідомляється на сайті представництва компанії в Японії, пише УНН.

Пандемія: Pfizer подала заявку на сертифікацію вакцини проти COVID-19 у Японії

“Кількість випадків COVID-19 продовжує рости в Японії і інших країнах по всьому світу, і ми продовжуємо докладати зусиль по доставці безпечних і ефективних вакцин у співпраці з регуляторами в кожній країні. Наша заявка на сертифікацію заснована на даних, отриманих в результаті суворих з наукової точки зору досліджень. Як тільки ми отримаємо дозвіл, ми негайно надамо вакцину жителям Японії”, — зазначив виконавчий директор Pfizer Japan Акіхіса Харада.

Розробка Pfizer в разі схвалення урядом стане першою вакциною від коронавірусу, яка буде сертифікована в Японії. На початку грудня японська влада остаточно схвалила закон про безкоштовну вакцинацію всіх жителів країни від COVID-19. Початися вона може навесні наступного року. Перед цим необхідно здійснити відповідну підготовку медичних установ.

Японія раніше підписала контракти з британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, американською фармацевтичною компанією Pfizer і американською біотехнологічною фірмою Moderna на поставку в майбутньому вакцин від нового коронавірусу.

Ситуація з поширенням коронавірусу в Японії стала погіршуватися з початку листопада. Загальна кількість випадків зараження перевищила 190 тис., зафіксовано понад 2,8 тис. летальних випадків.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Японії 187 103 випадків захворювання, 2 739 людей загинули.

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