Пандемия: Pfizer подала заявку на сертификацию вакцины против COVID-19 в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Американская фармацевтическая компания Pfizer в пятницу подала заявку в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на сертификацию своей вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте представительства компании в Японии, пишет УНН.
“Число случаев COVID-19 продолжает расти в Японии и других странах по всему миру, и мы продолжаем прилагать усилия по доставке безопасных и эффективных вакцин в сотрудничестве с регуляторами в каждой стране. Наша заявка на сертификацию основана на данных, полученных в результате строгих с научной точки зрения исследований. Как только мы получим разрешение, мы незамедлительно предоставим вакцину жителям Японии”, — отметил исполнительный директор Pfizer Japan Акихиса Харада.
Разработка Pfizer в случае одобрения правительством станет первой вакциной от коронавируса, которая будет сертифицирована в Японии. В начале декабря японские власти окончательно одобрили закон о бесплатной вакцинации всех жителей страны от COVID-19. Начаться она может весной следующего года. Перед этим необходимо осуществить соответствующую подготовку медицинских учреждений.
Япония ранее подписала контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, американской фармацевтической компанией Pfizer и американской биотехнологической фирмой Moderna на поставку в будущем вакцин от нового коронавируса.
Ситуация с распространением коронавируса в Японии стала ухудшаться с начала ноября. Общее число случаев заражения превысило 190 тыс., зафиксировано более 2,8 тыс. летальных исходов.
Согласно статистике ВОЗ — в Японии 187 103 случаев заболевания, 2 739 человек погибли.