Пандемія: Макрон заявив, що у Франції наразі неможливо скасувати карантинні обмеження через COVID-19

“В даний час рівень поширення вірусу в країні той же, що і в момент введення комендантської години (в жовтні). Не може бути й мови про скасування режиму карантину”, — заявив французький лідер.

У той же час він пообіцяв у своєму телевиступі, який пройде у вівторок, “внести ясність” в систему обмежувальних заходів. “Не може бути нічого гіршого невизначеності, вона створює у людей враження, що вони змушені існувати в безпросвітній обстановці”, — зазначив Макрон. “Необхідно внести ясність, чіткість, визначити цілі. Ми повинні знати, до яких цілей повинні просуватися і яким чином можемо це зробити”, — підкреслив він, визнавши, що “зробити це важко, оскільки пандемія непередбачувана і носить всесвітній масштаб”.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 2 071 499 випадків захворювання, 47 917 осіб загинули.

У цьому ж номері Le Journal du Dimanche на тему епідемії і обмежувальних заходів висловився і офіційний представник уряду Габріель Атталь. За його словами, майбутнє оголошення президентом пом’якшення обмежувальних заходів передбачатиме три періоди “ослаблення режиму”, визначених відповідно до зміни санітарної ситуації. Перший період почнеться приблизно 1 грудня, другий — в двадцятих числах грудня, перед різдвяними святами, третій — з січня 2021 року“. У той же час Атталь попередив, що “режим карантину продовжиться разом з уже існуючими обмеженнями на переміщення”.

Як уточнив Атталь, з 1 грудня можливе відкриття тих магазинів, які торгують товарами, які не належать до категорії предметів першої необхідності. При цьому “буде існувати ряд обмежень щодо роботи ресторанів і кафе” — в даний час всі вони закриті.

Щодо вакцин Атталь повідомив, що Франція “підписала вже три контракти на поставки, ще не менше трьох знаходяться на просунутій фазі обговорення, ще три починають обговорюватися”. Кожен контракт “передбачає поставки в середньому по 30 млн доз”. Відповідаючи на питання про можливість проведення кампанії обов’язкових щеплень населення, Атталь повідомив, що “це буде вирішено, коли стануть відомі параметри вакцин”.