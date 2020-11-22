Пандемія: Макрон заявив, що у Франції наразі неможливо скасувати карантинні обмеження через COVID-19

ukru
Ексклюзив
08:45 • 21284 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 51376 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 102301 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 107107 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 114728 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118374 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105724 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112884 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91930 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102501 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+4°
3 м/с
88 %
757 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 39996 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 78151 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 101997 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 105575 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 76263 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 102301 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 22727 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 108322 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 331243 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 264108 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 6829 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 94255 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117582 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117562 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114087 перегляди
Актуальне
Пандемія: Макрон заявив, що у Франції наразі неможливо скасувати карантинні обмеження через COVID-19

Пандемія: Макрон заявив, що у Франції наразі неможливо скасувати карантинні обмеження через COVID-19

Київ • УНН

 • 30536 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що ситуація з поширенням коронавірусу не дозволяє скасувати найближчим часом режим карантину в країні. Про це він заявив в інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche, пише УНН.

“В даний час рівень поширення вірусу в країні той же, що і в момент введення комендантської години (в жовтні). Не може бути й мови про скасування режиму карантину”, — заявив французький лідер.

У той же час він пообіцяв у своєму телевиступі, який пройде у вівторок, “внести ясність” в систему обмежувальних заходів. “Не може бути нічого гіршого невизначеності, вона створює у людей враження, що вони змушені існувати в безпросвітній обстановці”, — зазначив Макрон. “Необхідно внести ясність, чіткість, визначити цілі. Ми повинні знати, до яких цілей повинні просуватися і яким чином можемо це зробити”, — підкреслив він, визнавши, що “зробити це важко, оскільки пандемія непередбачувана і носить всесвітній масштаб”.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 2 071 499 випадків захворювання, 47 917 осіб загинули.

У цьому ж номері Le Journal du Dimanche на тему епідемії і обмежувальних заходів висловився і офіційний представник уряду Габріель Атталь. За його словами, майбутнє оголошення президентом пом’якшення обмежувальних заходів передбачатиме три періоди “ослаблення режиму”, визначених відповідно до зміни санітарної ситуації. Перший період почнеться приблизно 1 грудня, другий — в двадцятих числах грудня, перед різдвяними святами, третій — з січня 2021 року“. У той же час Атталь попередив, що “режим карантину продовжиться разом з уже існуючими обмеженнями на переміщення”.

Як уточнив Атталь, з 1 грудня можливе відкриття тих магазинів, які торгують товарами, які не належать до категорії предметів першої необхідності. При цьому “буде існувати ряд обмежень щодо роботи ресторанів і кафе” — в даний час всі вони закриті.

Щодо вакцин Атталь повідомив, що Франція “підписала вже три контракти на поставки, ще не менше трьох знаходяться на просунутій фазі обговорення, ще три починають обговорюватися”. Кожен контракт “передбачає поставки в середньому по 30 млн доз”. Відповідаючи на питання про можливість проведення кампанії обов’язкових щеплень населення, Атталь повідомив, що “це буде вирішено, коли стануть відомі параметри вакцин”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92