Пандемія коронавірусу: кількість жертв COVID-19 у РФ зросла до 681 людини, понад 74 тисячі осіб - інфіковані

КИЇВ. 25 квітня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 5 966 нових випадків захворювання коронавірусом у 83 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН з посиланням також на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.