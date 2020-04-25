Пандемія коронавірусу: кількість жертв COVID-19 у РФ зросла до 681 людини, понад 74 тисячі осіб - інфіковані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 5 966 нових випадків захворювання коронавірусом у 83 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН з посиланням також на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.
Напередодні приріст склав 5 849 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 74 588 осіб.
“За останню добу в Росії підтверджені 5 966 випадків нової коронавірусної інфекції в 83 регіонах, з них 2 915 (48,9%) виявлені активно у контактних осіб і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 682 людини. Всього в країні зареєстровано 74 588 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 6 250 осіб”, — повідомили в штабі.
Також за добу зафіксовано 66 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померла 681 людина.
Статистика COVID-19 в РФ за станом на 25 квітня.
Варто відзначити, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:
“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено понад 2,7 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 169,4 тисяч тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 25.04.2020 залишаються 168 тисяч 55 осіб”, — додали в оперативному штабі.