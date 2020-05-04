Пандемія коронавірусу: Іспанія поступово виходить з карантину, загалом - 25 428 жертв, захворюваність спадає
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 164 особи, загалом загинули понад 25,4 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість інфікованих коронавірусом — сягнула більше 218 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 545 нових випадків інфікування (тестами підтверджено 356 випадків). Варто зазначити, що в Іспанії почали уточнювати кількість випадків COVID-19 за допомогою ПЛР-тестів.
З початку епідемії померли 25 428 людей (в тому числі за добу — 164, показник знизився у порівнянні з минулим днем), а 121 343 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — у Мадриді (62,3 тисячі осіб) і Каталонії (50,3 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (101 випадок) і Мелілья (119 випадків).
За загальною кількістю випадків країна посідає друге місце в світі після США. Але останнім часом число смертей і нових випадків зараження знижувалося, тому з 2 травня жителям знову дозволили виходити з дому на прогулянки і займатися спортом на відкритому повітрі. Поки гуляти і займатися спортом можна тільки в певні години, поступове пом’якшення обмежень триває.
Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передавало мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання кількості пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.
“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.
Також, група вчених з Інституту охорони здоров’я Карлоса III в Мадриді вважає, як писало El Pais, що коронавірус нового типу міг циркулювати по території Іспанії вже в середині лютого. Як вважає вірусолог Хосе Алька, “в Іспанії не було одного “нульового пацієнта”. “Згідно з інформацією, яка є на сьогодні, ми вважаємо, що (вірус) потрапив в Іспанію як мінімум 15 різними шляхами”, — додав генетик Фернандо Гонсалес Канделас.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 4 травня:
Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 4 de mayo:
Confirmados por PCR: 218.011
Fallecidos: 25.428
Curados: 121.343
Información por CC.AA.:https://t.co/XNM3o546VN
Más info⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/vMPvI7aonr
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Польовий госпіталь IFEMA у Мадриді під час піку епідемії:
Послаблення карантинних обмежень в Іспанії:
Ситуація у Мадриді: