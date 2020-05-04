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Пандемия коронавируса: Испания постепенно выходит из карантина, в целом - 25 428 жертв, заболеваемость спадает

Киев • УНН

 • 13849 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 164 человека, в общем погибли более 25,4 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.

Пандемия коронавируса: Испания постепенно выходит из карантина, в целом - 25 428 жертв, заболеваемость спадает

Общее количество инфицированных коронавирусом — достигла более 218 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 545 новых случаев инфицирования (тестами подтверждено 356 случаев). Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

С начала эпидемии умерли 25 428 человек (в том числе за сутки — 164, показатель снизился по сравнению с прошлым днем), а 121 343 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (62,3 тысячи человек) и Каталонии (50,3 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (101 случай) и Мелилья (119 случаев).

По общему количеству случаев страна занимает второе место в мире после США. Но в последнее время число летальных исходов и новых случаев заражения снижалось, поэтому со 2 мая жителям снова разрешили выходить из дома на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. Пока гулять и заниматься спортом можно только в определенные часы, постепенное смягчение ограничений продолжается.

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, что выздоровели, составил 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.

“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

Также, группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде считает, как писало El Pais, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Как считает вирусолог Хосе Алька, “в Испании не было одного “нулевого пациента”. “Согласно информации, которая есть на сегодня, мы считаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями”, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 4 мая:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 4 de mayo:

Confirmados por PCR: 218.011
Fallecidos: 25.428
Curados: 121.343

Información por CC.AA .: https://t.co/XNM3o546VN

Más info⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/vMPvI7aonr

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 4, 2020

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:

Полевой госпиталь IFEMA в Мадриде во время пика эпидемии:

Ослабление карантина в Испании:

Ситуация в Мадриде:

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