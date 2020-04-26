Пандемія коронавірусу: чемпіонат Мексики з футболу достроково завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Виконавчий комітет Федерації футболу Мексики провів надзвичайні збори у зв'язку з ситуацією з пандемією коронавірусу в країні, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Представники всіх ліг країни проголосували за дострокове завершення змагань.
Крім того, було прийнято рішення призупинити виліт і підвищення команд в першій і другій лігах на шість сезонів.
Примітно, що федерація виділить близько 2,3 млн. євро в якості підтримки для 12 клубів другого дивізіону, які розділять суму в рівних частинах.
Додамо також, після 10 турів провідного дивізіону Мексики з футболу на першому місці йшов “Крус Асуль”, у якого в активі було 22 очка — на один бал менше, ніж має “Леон”.