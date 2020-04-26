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Пандемія коронавірусу: чемпіонат Мексики з футболу достроково завершено

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Виконавчий комітет Федерації футболу Мексики провів надзвичайні збори у зв'язку з ситуацією з пандемією коронавірусу в країні, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Представники всіх ліг країни проголосували за дострокове завершення змагань.

Крім того, було прийнято рішення призупинити виліт і підвищення команд в першій і другій лігах на шість сезонів.

Примітно, що федерація виділить близько 2,3 млн. євро в якості підтримки для 12 клубів другого дивізіону, які розділять суму в рівних частинах.

Додамо також, після 10 турів провідного дивізіону Мексики з футболу на першому місці йшов “Крус Асуль”, у якого в активі було 22 очка — на один бал менше, ніж має “Леон”.

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