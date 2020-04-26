Пандемия коронавируса: чемпионат Мексики по футболу досрочно завершен

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 45179 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 88955 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103483 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129568 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129727 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173815 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122044 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103078 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Пандемия коронавируса: чемпионат Мексики по футболу досрочно завершен

Пандемия коронавируса: чемпионат Мексики по футболу досрочно завершен

Киев  •  УНН

 • 13275 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Исполнительный комитет Федерации футбола Мексики провел чрезвычайное собрание в связи с ситуацией с пандемией коронавируса в стране, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Представители всех лиг страны проголосовали за досрочное завершение соревнований.

Кроме того, было принято решение приостановить вылет и повышение команд в первой и второй лигах на шесть сезонов.

Примечательно, что федерация выделит около 2,3 млн. евро в качестве поддержки для 12 клубов второго дивизиона, которые разделят сумму в равных частях.

Добавим также, после 10 туров ведущего дивизиона Мексики по футболу на первом месте шел "Крус Асуль", у которого в активе было 22 очка - на один балл меньше, чем имеет "Леон".

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