Пандемія: Колумбія планує почати знімати обмеження - на черзі відновлення внутрішніх перельотів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент Колумбії Іван Дуке повідомив, що відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбудеться 21 липня. Відповідну заяву він зробив в четвер під час виступу в Боготі, передає УНН.
“Наступного вівторка, 21 липня, відбудеться перший пілотний проект відновлення роботи повітряного транспорту на нашій території”, — заявив Дуке, виступ якого транслювався в Twitter його адміністрації.
Президент зазначив, що перший рейс зв’яже міста Букараманга (столиця департаменту Сантандер) і Кукута (столиця департаменту Норте-де-Сантандер).
Перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований у Колумбії 6 березня. 17 березня Дуке через пандемію оголосив в країні 30-денний режим надзвичайного стану. Пізніше влада прийняла рішення припинити прийом міжнародних авіарейсів з метою запобігання поширенню інфекції і ввела загальнонаціональний карантин з 24 березня по 13 квітня. Потім його продовжили до 1 серпня.
Заява президента Колумбії Івана Дуке (перегляд при переході на Twitter — ред.):
#EnVivo | Avances de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país. # PrevenciónyAcción https://t.co/XhiGuWt4Ex— Presidencia Colombia (@infopresidencia) July 16, 2020
Згідно з останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у Колумбії досягла 173 206, померло 6 029 осіб. За даними ВООЗ — в країні 159 898 інфікованих, 5 625 з них — загинули.