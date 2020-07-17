Пандемия: Колумбия планирует начать снимать ограничения - на очереди внутренне перелеты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что возобновление внутреннего авиационного сообщения состоится 21 июля. Соответствующее заявление он сделал в четверг во время выступления в Боготе, передает УНН.
“В следующий вторник, 21 июля, состоится первый пилотный проект возобновления работы воздушного транспорта на нашей территории”, — заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.
Президент отметил, что первый рейс свяжет города Букарамангу (столица департамента Сантандер) и Кукуту (столица департамента Норте-де-Сантандер).
Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Колумбии 6 марта. 17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране 30-дневный режим чрезвычайного положения. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов в целях предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 1 августа.
Заявление президента Колумбии Ивана Дуке (просмотр при переходе на Twitter — ред.):
#EnVivo | Avances de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país. #PrevenciónyAcción https://t.co/XhiGuWt4Ex— Presidencia Colombia (@infopresidencia) July 16, 2020
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 173 206, умерли 6 029 человек. По данным ВОЗ — в стране 159 898 инфицированных, 5 625 из них — погибли.