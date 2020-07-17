Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у Бразилії перевищила 2 млн людей, майже 77 тисяч - загинули

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Бразилії за добу збільшилася на 45 403, їх загальна кількість склала 2 012 151. Про це свідчать опубліковані в четвер увечері дані міністерства охорони здоров’я південноамериканської країни, повідомляє УНН з посиланням також на місцевий телеканал Globo.

За минулу добу зафіксовано 1 322 летальні випадки від захворювань, викликаних коронавірусjv. В цілому померли 76 688 осіб, видужали близько 1,3 млн пацієнтів.

Найбільшим осередком поширення інфекції в країні є південно-східний регіон, в який входять штати Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Еспіріту-Санту і Мінас-Жерайс. У ньому зареєстровано понад 689 тис. інфікованих і близько 35 тис. померлих.

Бразилія, де перший випадок зараження коронавірусом був підтверджений 26 лютого, посідає друге місце в списку країн з найбільшою кількістю інфікованих і смертей в результаті зараження, поступаючись лише США. У МОЗ Бразилії раніше прогнозували, що ситуація стабілізується до липня, а в серпні почнеться поступове уповільнення темпів поширення інфекції. За оцінками відомства, в червні країна вийшла на плато за кількістю смертей.

Відзначимо, що згідно з даними ВООЗ — у Бразилії 1 926 824 інфікованих, з них 74 133 особи — загинули.

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