Пандемія: Google буде блокувати рекламу сайтів, які розповсюджують неправдиву інформацію про COVID-19

За його даними, в компанії вже діє політика, що не допускає реклами ресурсів, що містять псевдомедичні теорії, які можуть бути небезпечні для людей. Так, за час пандемії експерти Google виявили і заблокували більше 200 млн рекламних оголошень такого роду.

Однак керівництво Google вирішило вжити додаткових заходів, виходячи з того, що до кінця року її збитки від реклами ресурсів, що поширюють непідтверджену інформацію про коронавірус, можуть скласти до 19 млн доларів. У зв’язку з цим починаючи з серпня особлива увага приділятиметься ресурсам, присвяченим конспірологічним теоріям, пов’язаних саме з COVID-19.

До їх числа належить, наприклад, твердження про те, що засновник американської технологічної корпорації Microsoft Білл Гейтс нібито має намір імплантувати людям мікрочіпи під виглядом вакцини від коронавіруск. На початку літа він назвав ці домисли “вкрай дурними або дивними”. Підлягають блокування в Google рекламні оголошення будуть відслідковуватися як в автоматичному режимі, так і безпосередньо співробітниками компанії.

Раніше, YouTube опублікував список заборонених тем, пов’язаних з COVID-19.