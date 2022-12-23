Пан-Євро-Меду бути: Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю з Молдовою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону “Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова від 13 листопада 2003 року”. Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Зміни до Угоди передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів. Зазначимо, що досі в торговельних відносинах з Молдовою Україна послуговувалася угодами, що були укладені в рамках СНД.
Для остаточного набрання чинності нових правил законопроєкт №0151 має бути ухвалений Верховною Радою і підписаний Президентом. Водночас у Верховній Раді наголошують - політична воля на ухвалення законопроєкту є, тому готові проголосувати за документ як за основу, так і в цілому.