Пан-Євро-Меду бути: Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю з Молдовою

Деталі

Зміни до Угоди передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів. Зазначимо, що досі в торговельних відносинах з Молдовою Україна послуговувалася угодами, що були укладені в рамках СНД.

Для остаточного набрання чинності нових правил законопроєкт №0151 має бути ухвалений Верховною Радою і підписаний Президентом. Водночас у Верховній Раді наголошують - політична воля на ухвалення законопроєкту є, тому готові проголосувати за документ як за основу, так і в цілому.