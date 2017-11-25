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Пам'ятник жертвам Голодомору сплюндрували на Сумщині

Пам'ятник жертвам Голодомору сплюндрували на Сумщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Конотопі на Сумщині невідомі сплюндрували пам'ятник жертвам Голодомору. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Вадим Фещенко в оприлюдненому у Facebook відео, передає УНН.

"Ось пам'ятник жертвам Голодомору і невідомі його облили чимось схожим на масло машинне, чи "отработка", - повідомив він.

"Це не просто акт вандалізму, це - акт сепаратизму в місті Конотоп. При чому, це вже відбувалося неоднократно. Так було з пам'ятником Небесної сотні", - зауважив посадовець, назвавши зловмисників "нелюдами".

З його слів, про інцидент поінформували правоохоронців.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вважає, що настав час для ухвалення Верховною Радою закону про відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту.

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