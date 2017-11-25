Пам'ятник жертвам Голодомору сплюндрували на Сумщині

"Ось пам'ятник жертвам Голодомору і невідомі його облили чимось схожим на масло машинне, чи "отработка", - повідомив він.

"Це не просто акт вандалізму, це - акт сепаратизму в місті Конотоп. При чому, це вже відбувалося неоднократно. Так було з пам'ятником Небесної сотні", - зауважив посадовець, назвавши зловмисників "нелюдами".

З його слів, про інцидент поінформували правоохоронців.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вважає, що настав час для ухвалення Верховною Радою закону про відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту.