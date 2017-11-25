Памятник жертвам Голодомора осквернили в Сумской области

"Вот памятник жертвам Голодомора и неизвестные его облили чем-то вроде масла машинного, или "отработка", - сообщил он.

"Это не просто акт вандализма, это - акт сепаратизма в городе Конотоп. Причем, это уже происходило неоднократно. Так было с памятником Небесной сотни", - отметил чиновник, назвав злоумышленников "нелюдями".

По его словам, об инциденте сообщили правоохранителям.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста.