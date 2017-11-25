Памятник жертвам Голодомора осквернили в Сумской области

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71010 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57681 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65780 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74163 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115810 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 114560 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142463 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107349 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108778 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113344 просмотра

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Памятник жертвам Голодомора осквернили в Сумской области

Памятник жертвам Голодомора осквернили в Сумской области

Киев  •  УНН

 • 20875 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Конотопе в Сумской области неизвестные осквернили памятник жертвам Голодомора. Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Конотопского городского совета Вадим Фещенко в обнародованном в Facebook видео, передает УНН.

"Вот памятник жертвам Голодомора и неизвестные его облили чем-то вроде масла машинного, или "отработка", - сообщил он.

"Это не просто акт вандализма, это - акт сепаратизма в городе Конотоп. Причем, это уже происходило неоднократно. Так было с памятником Небесной сотни", - отметил чиновник, назвав злоумышленников "нелюдями".

По его словам, об инциденте сообщили правоохранителям.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста.

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