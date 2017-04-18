Паливний тендер Міноборони, який визнано судом незаконним, досі не скасований

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Паливний тендер Міноборони з очікуваною вартістю майже 400 млн, який було проведено за переговорною процедурою у березні поточного року та згодом оскаржено до суду, станом на сьогодні, не скасовано. Про це свідчать дані системи публічних закупівель “Prozorro”.

Як відомо, 24 березня, не зважаючи на наявність судової заборони, ДП “Прозорро” провело тендер за переговорною процедурою на закупівлю більше 20 тис. тонн авіаційного палива на замовлення Міноборони.

Перемогу у ньому по двох лотах отримала невідома компанія — ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, яка раніше ніколи не брала участі у паливних закупівлях держаних органів. Інші два лоти, загальним об’ємом 9 тис. тонн пального, “отримало” ТОВ “Сокар Україна” (з цінами 21 000 грн/т і 19 965 грн/т).

Згодом, вказаний тендер був визнаний незаконним.

Відповідно до рішення Дніпропетровського окружного суду, порушень збоку Міноборони встановлено не було. Натомість, “порядок визначення дати та часу проведення електронного аукціону, що передбачений ЗУ “Про публічні закупівлі”, порушила система “Порзорро”.

Вказане судове рішення було прийнято 27 березня поточного року.

Однак, станом на сьогодні, скандальний тендер досі не скасовано. Жодних договорів з переможцями також не укладено. Таким чином Міноборони понад три тижні не може завершити закупівлю палива на потреби армії.

Додамо, що вказаний тендер на етапі подачі заявок на участь в аукціоні блокувався ТОВ “ВІЙСЬКОТОРГ” (шляхом звернення до АМКУ зі скаргою, яка згодом була відкликана).

При цьому, ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, згідно з даними Реєстру Мін’юсту, не має жодного стосунку до паливного ринку чи торгівлі авіаційним гасом. Вказана компанія за КВЕДом торгує виключно продуктами харчування.

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