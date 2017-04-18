Топливный тендер Минобороны, который признан судом незаконным, до сих пор не отменен

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28469 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93434 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148141 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113306 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114500 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111295 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103372 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106760 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103340 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151586 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Топливный тендер Минобороны, который признан судом незаконным, до сих пор не отменен

Топливный тендер Минобороны, который признан судом незаконным, до сих пор не отменен

Киев  •  УНН

 • 10426 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Топливный тендер Минобороны с ожидаемой стоимостью почти 400 млн, который был проведен по переговорной процедуре в марте текущего года и впоследствии обжалован в суд, по состоянию на сегодня, не отменен. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок "Prozorro".

Как известно, 24 марта, несмотря на наличие судебного запрета, ГП "Прозорро" провело тендер по переговорной процедуре на закупку более 20 тыс. тонн авиационного топлива по заказу Минобороны.

Победу в нем по двум лотам получила неизвестная компания - ООО "ЕФГ Трейдинг", которая ранее никогда не принимала участия в топливных закупках государственных органов. Другие два лота, общим объемом 9 тыс. тонн горючего, "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21000 грн/т и 19965 грн/т).

Впоследствии, указанный тендер был признан незаконным.

Согласно решению Днепропетровского окружного суда, нарушений со стороны Минобороны установлено не было. Зато, "порядок определения даты и времени проведения электронного аукциона, который предусмотрен ЗУ "О публичных закупках", нарушила система "Порзорро".

Указанное судебное решение было принято 27 марта текущего года.

Однако, на сегодняшний день, скандальный тендер до сих пор не отменен. Никаких договоров с победителями также не заключено. Таким образом Минобороны более трех недель не может завершить закупку топлива на нужды армии.

Добавим, что указанный тендер на этапе подачи заявок на участие в аукционе блокировался ООО "ВИЙСЬКОТОРГ" (путем обращения в АМКУ с жалобой, которая впоследствии была отозвана).

При этом, ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР", согласно данным Реестра Минюста, не имеет никакого отношения к топливному рынку или торговле авиационным керосином. Указанная компания по КВЭДу торгует исключительно продуктами питания.

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