Топливный тендер Минобороны, который признан судом незаконным, до сих пор не отменен

Как известно, 24 марта, несмотря на наличие судебного запрета, ГП "Прозорро" провело тендер по переговорной процедуре на закупку более 20 тыс. тонн авиационного топлива по заказу Минобороны.

Победу в нем по двум лотам получила неизвестная компания - ООО "ЕФГ Трейдинг", которая ранее никогда не принимала участия в топливных закупках государственных органов. Другие два лота, общим объемом 9 тыс. тонн горючего, "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21000 грн/т и 19965 грн/т).

Впоследствии, указанный тендер был признан незаконным.

Согласно решению Днепропетровского окружного суда, нарушений со стороны Минобороны установлено не было. Зато, "порядок определения даты и времени проведения электронного аукциона, который предусмотрен ЗУ "О публичных закупках", нарушила система "Порзорро".

Указанное судебное решение было принято 27 марта текущего года.

Однако, на сегодняшний день, скандальный тендер до сих пор не отменен. Никаких договоров с победителями также не заключено. Таким образом Минобороны более трех недель не может завершить закупку топлива на нужды армии.

Добавим, что указанный тендер на этапе подачи заявок на участие в аукционе блокировался ООО "ВИЙСЬКОТОРГ" (путем обращения в АМКУ с жалобой, которая впоследствии была отозвана).

При этом, ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР", согласно данным Реестра Минюста, не имеет никакого отношения к топливному рынку или торговле авиационным керосином. Указанная компания по КВЭДу торгует исключительно продуктами питания.