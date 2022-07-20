Палата представників США схвалила закон про захист одностатевих і міжрасових шлюбів

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Під час обговорень законопроєкту демократи інтенсивно і часто особисто сперечалися на користь закріплення шлюбної рівності у федеральному законодавстві, тоді як республіканці уникали відкритої непідтримки одностатевих шлюбів. Натомість провідні республіканці описали закон як непотрібний, наголошуючи на інших проблемах, які наразі є у США: зростання цін на газ, злочинність, інфляція.

За законопроєкт проголосувало 267 осіб, проти - 157. Він скасовує попередній закон, що визначав шлюб як "союз між чоловіком і жінкою", і забороняє органам реєстрації актів цивільного стану, незалежно від штату, у якому вони працюють, дискримінувати пари "на основі їх статі, раси, етнічного походження".

Припускають, що хоч законопроєкт легко пройшов у Палаті представників демократичною більшістю, він, ймовірно, застопориться в Сенаті, оскільки більшість республіканців можуть його заблокувати.

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