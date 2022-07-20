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Палата представителей США одобрила закон о защите однополых и межрасовых браков

Палата представителей США одобрила закон о защите однополых и межрасовых браков

Киев • УНН

 • 84424 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о защите однополых и межрасовых браков, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Во время обсуждений законопроекта демократы интенсивно и часто лично спорили в пользу закрепления брачного равенства в федеральном законодательстве, тогда как республиканцы избегали открытой неподдержки однополых браков. В то же время ведущие республиканцы описали закон как ненужный, подчеркивая другие проблемы, которые сейчас есть в США: рост цен на газ, преступность, инфляция.

За законопроект проголосовало 267 человек, против – 157. Он отменяет предыдущий закон, определявший брак как "союз между мужчиной и женщиной", и запрещает органам регистрации актов гражданского состояния, независимо от штата, в котором они работают, дискриминировать пары "на основе их пола, расы, этнического происхождения".

Предполагают, что хотя законопроект легко прошел в Палате представителей демократическим большинством, он, вероятно, застопорится в Сенате, поскольку большинство республиканцев могут его заблокировать.

Ранее

Палата представителей США приняла законопроект о возможности женщин и ЛГБТК-людей быть президентами.

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