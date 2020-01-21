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Палата лордів Великої Британії внесла зміни в угоду про Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Уряд Великої Британії зазнав четвертої поразки в Палаті лордів, яка розглядає законодавство про вихід Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Палата лордів Великої Британії внесла зміни в угоду про Brexit

Члени верхньої палати парламенту у вівторок, 21 січня, проголосували за те, щоб гарантувати, що діти-біженці без супроводу можуть возз'єднуватися з родиною в Британії. Дана обіцянка була дана попереднім прем'єр-міністром Британії Терезою Мей, але була видалена із законодавства новим урядом Бориса Джонсона.

Консерватори Джонсона отримали значну більшість в нижній палаті, Палаті громад, на виборах 12 грудня, а раніше в цьому місяці швидко законодавці схвалили законодавство, необхідне для його ратифікації угоди про вихід з ЄС.

Але Палата лордів, де уряд Джонсона не має більшості, внесла три зміни в законодавство, в тому числі щодо прав громадян ЄС після Brexit.

Нагадаємо, Палата громад в Британії схвалила угоду про Brexit в фінальному читанні.

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