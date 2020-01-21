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Палата лордов Великобритании внесла изменения в соглашение о Brexit

Киев • УНН

 • 14711 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Правительство Великобритании потерпело четвертое поражение в Палате лордов, которая рассматривает законодательство о выходе Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Палата лордов Великобритании внесла изменения в соглашение о Brexit

Члены верхней палаты парламента во вторник, 21 января, проголосовали за то, чтобы гарантировать, что дети-беженцы без сопровождения могут воссоединяться с семьей в Великобритании. Данное обещание было дано предыдущим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, но было удалено из законодательства новым правительством Бориса Джонсона.

Консерваторы Джонсона получили значительное большинство в нижней палате, палате общин, на выборах 12 декабря, а ранее в этом месяце быстро законодатели одобрили законодательство, необходимое для его ратификации соглашения о выходе из ЕС.

Но Палата лордов, где правительство Джонсона не имеет большинства, внесла три изменения в законодательство, в том числе о правах граждан ЕС после Brexit.

Напомним, Палата общин в Великобритании одобрила соглашение о Brexit в финальном чтении.

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