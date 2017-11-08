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Падіння інфляції у жовтні сповільнилося до 14,6%

Падіння інфляції у жовтні сповільнилося до 14,6%

Київ • УНН

 • 9938 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У жовтні 2017 року рівень споживчих цін на товари та послуги становив 14,6% порівняно із жовтнем 2016 року, передає УНН із посиланням на дані Державної служби статистики.

За інформацією Держстатистики, у місячному вимірі (жовтень до вересня 2017 року) рівень інфляції становив 1,2%, а у січні-жовтні цього року до відповідного періоду минулого року - 14,6%.

Зокрема ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у жовтні, відповідно до аналогічного періоду минулого року, зросли на 18%, вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів за вказаний період збільшилась на 24,7%, на одяг та взуття - на 0,7%.

Крім того, у річному вимірі (жовтень 2016 до жовтня 2017 року) тарифи зросли на 15,2%, протягом січня-жовтня на 30,7%.

Нагадаємо, в Україні у вересні 2017 року рівень споживчої інфляції становив 16,4% відповідно до вересня минулого року.

Українські Національні Новини

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