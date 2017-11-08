Падение инфляции в октябре замедлилось до 14,6%

По информации Госстатистики, в месячном измерении (октябрь к сентябрю 2017 года) уровень инфляции составил 1,2%, а в январе-октябре этого года к соответствующему периоду прошлого года - 14,6%.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре, согласно аналогичного периода прошлого года, выросли на 18%, стоимость алкогольных напитков и табачных изделий за указанный период увеличилась на 24,7%, на одежду и обувь - на 0,7%.

Кроме того, в годовом измерении (октябрь 2016 года к октябрю 2017 года) тарифы выросли на 15,2%, в течение января-октября - на 30,7%.

Напомним, в Украине в сентябре 2017 года уровень потребительской инфляции составил 16,4% в соответствии с сентябрем прошлого года.