Падіння Ан-148 у Підмосков'ї: на місці трагедії працюють 150 рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. До ліквідації наслідків аварії літака Ан-148 в Підмосков'ї залучено понад 150 осіб і понад 20 одиниць техніки. Про це повідомили в МНС Росії, передає УНН.
“До ліквідації наслідків події залучено сили та засоби загальною чисельністю понад 150 осіб і понад 20 одиниць техніки”, — сказано в повідомленні.
Відзначається, що до місця падіння літака негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи МНС, бригади швидкої допомоги та інші служби екстреного реагування.
Крім того, приведені в готовність сили центру “Лідер”, загону Центроспас і Ногінського рятувального центру, а також вертоліт Мі-8 Жуковського АСЦ МНС Росії.
Також, МНС Росії відкрило гарячу лінію в зв’язку з катастрофою Ан-148: 8 (800) 775-17-17.
Нагадаємо, в Раменському районі Московської області неподалік від населеного пункту Степанівське зазнав аварії літак Ан-148 , що виконував рейс № 703 сполученням: Домодєдово — Орськ.