П.Жебрівський: проблему загрози екобезпеки в зоні АТО винесуть на міжнародний рівень

"Сьогодні з Іриною Геращенко та Марією Іонової зустрілися з керівниками цих підприємств (які знаходяться поблизу лінії розмежування на Донбасі – ред.). Вони добре розуміють серйозність загрози і будуть виносити ці питання на рівень міжнародних гуманітарних організацій та організацій з безпеки. А також будуть контролювати, щоб ці питання були в центрі уваги переговорної групи з Донбасу", - зазначив П.Жебрівський.

Як стверджує П.Жебрівський, йдеться про Донецьку фільтрувальну станцію, Фенольний завод поблизу м. Торецка, Авдіївський коксохімічний завод та ін.

"Воєнні дії біля цих підприємств, несуть ще й серйозну екологічну загрозу, оскільки відсутність доступу до обслуговування їхніх об’єктів, або обстріли можуть привести до важких екологічних наслідків не тільки для області, а й для цілого регіону. Наприклад, прорив шламонакопичувачів Фенольного заводу чи руйнування дамби відстійників БАСу приведуть до виливу небезпечних стоків та потрапляння їх у басейн Сіверського Донця. Від цього постраждає не тільки Донеччина і Луганщина, але й суміжні області Росії, а також басейни Азовського і Чорного морів", - повідомив П.Жебрівський.

Нагадаємо, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.