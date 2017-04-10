П.Жебривский: проблему угрозы экобезопасности в зоне АТО вынесут на международный уровень

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56901 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106285 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163571 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120095 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118775 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113768 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105099 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107274 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155856 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Жебривский: проблему угрозы экобезопасности в зоне АТО вынесут на международный уровень

П.Жебривский: проблему угрозы экобезопасности в зоне АТО вынесут на международный уровень

Киев  •  УНН

 • 7842 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Обстрел предприятий, действующих вблизи линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции могут привести к экологической катастрофе, поэтому этот вопрос будет вынесен на международный уровень. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

"Сегодня с Ириной Геращенко и Марией Ионовой встретились с руководителями этих предприятий (которые находятся вблизи линии разграничения на Донбассе - ред.). Они хорошо понимают серьезность угрозы и будут выносить эти вопросы на уровень международных гуманитарных организаций и организаций по безопасности. А также будут контролировать, чтобы эти вопросы были в центре внимания переговорной группы по Донбассу", - отметил П.Жебривский.

Как утверждает П.Жебривский, речь идет о Донецкой фильтровальной станции, Фенольном заводе вблизи г.Торецка, Авдеевском коксохимическом заводе и др.

"Военные действия у этих предприятий несут еще и серьезную экологическую угрозу, поскольку отсутствие доступа к обслуживанию их объектов, или обстрелы могут привести к тяжелым экологическим последствиям не только для области, но и для всего региона. Например, прорыв шламонакопителей Фенольного завода или разрушения дамбы отстойников БАСа приведут к излиянию опасных стоков и попадания их в бассейн Северского Донца. От этого пострадает не только Донецкая и Луганская, но и смежные области России, а также бассейны Азовского и Черного морей", - сообщил П.Жебривский.

Напомним, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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