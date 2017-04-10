П.Жебривский: проблему угрозы экобезопасности в зоне АТО вынесут на международный уровень
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Обстрел предприятий, действующих вблизи линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции могут привести к экологической катастрофе, поэтому этот вопрос будет вынесен на международный уровень. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Сегодня с Ириной Геращенко и Марией Ионовой встретились с руководителями этих предприятий (которые находятся вблизи линии разграничения на Донбассе - ред.). Они хорошо понимают серьезность угрозы и будут выносить эти вопросы на уровень международных гуманитарных организаций и организаций по безопасности. А также будут контролировать, чтобы эти вопросы были в центре внимания переговорной группы по Донбассу", - отметил П.Жебривский.
Как утверждает П.Жебривский, речь идет о Донецкой фильтровальной станции, Фенольном заводе вблизи г.Торецка, Авдеевском коксохимическом заводе и др.
"Военные действия у этих предприятий несут еще и серьезную экологическую угрозу, поскольку отсутствие доступа к обслуживанию их объектов, или обстрелы могут привести к тяжелым экологическим последствиям не только для области, но и для всего региона. Например, прорыв шламонакопителей Фенольного завода или разрушения дамбы отстойников БАСа приведут к излиянию опасных стоков и попадания их в бассейн Северского Донца. От этого пострадает не только Донецкая и Луганская, но и смежные области России, а также бассейны Азовского и Черного морей", - сообщил П.Жебривский.
Напомним, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.