П.Жебрівський: електромонтажники готові почати відновлювальні роботи в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Бригади електромонтажників готові з 10:00 приступити до відновлювальних робіт в Авдіївці. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook, передає УНН.
“Бригади електромонтажників готові з 10:00 вийти на огляд лінії електропередач та приступити до відновлювальних робіт”, — написав П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, у СЦКК повідомили про письмову гарантію з російського боку про припинення обстрілів на сім годин — з 10:00 до 17:00.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.