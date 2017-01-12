П.Порошенко вручив ордери на квартири учасникам АТО у Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко прибув до Миколаївської ОДА, де вручив 15 ордерів на квартири учасникам АТО, передає кореспондент УНН.
За одного воїна ордер на квартиру отримала його дружина.
На заході присутній голова облдержадміністраціі Олексій Савченко, депутати обласної та міської рад, волонтери і військовослужбовці із родинами.
Президент подякував ветеранам АТО, які прийшли взяти участь в урочистій події і привітав зі святами усіх присутніх.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, П.Порошенко відкрив спорткорпус у Миколаєві.