П.Порошенко вручил ордера от квартир участникам АТО в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Николаевскую ОГА, где вручил 15 ордеров от квартир участникам АТО, передает корреспондент УНН.
За одного воина ордер на квартиру получила его жена.
На мероприятии присутствует председатель облгосадминистрации Алексей Савченко, депутаты областного и городского советов, волонтеры и военнослужащие с семьями.
Президент поблагодарил ветеранов АТО, которые пришли принять участие в торжественном событии и поздравил с праздниками всех присутствующих.
Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко открыл спорткорпус в Николаеве.