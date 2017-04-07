П.Порошенко висловив співчуття шведам у зв’язку з терактом у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття шведському народу, родинам загиблих і постраждалих у зв’язку з терактом в Стокгольмі. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Шокований терористичним актом у Швеції. Глибокі співчуття дружньому шведському народу, родинам загиблих і постраждалих в Стокгольмі”, — написав П.Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні вантажівка в’їхала в натовп людей в центрі Стокгольму, є загиблі та поранені.