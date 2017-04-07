П.Порошенко выразил соболезнования шведам в связи с терактом в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования шведскому народу, семьям погибших и пострадавших в связи с терактом в Стокгольме. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Шокирован террористическим актом в Швеции. Глубокие соболезнования дружественному шведскому народу, семьям погибших и пострадавших в Стокгольме", - написал П.Порошенко.
Напомним, сегодня грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, есть погибшие и раненые.