П.Порошенко відкрив спорткорпус у Миколаєві

“Вітаю фізкультурно-спортивну громадськість з відкриттям спорткорпусу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з фехтування”, — повідомив П.Порошенко.

Він також зазначив, що новий спортивний зал є міцним фундаментом відродження та розвитку української фехтувальної школи.



Також на відкритті нового корпусу була присутня лідер української жіночої команди Ольга Харлан, вихованка спортивної школи у Миколаєві.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко з робочим візитом приїхав до Миколаєва.