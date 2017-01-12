П.Порошенко відкрив спорткорпус у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко відкрив спорткорпус Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з фехтування. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Вітаю фізкультурно-спортивну громадськість з відкриттям спорткорпусу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з фехтування”, — повідомив П.Порошенко.
Він також зазначив, що новий спортивний зал є міцним фундаментом відродження та розвитку української фехтувальної школи.
Також на відкритті нового корпусу була присутня лідер української жіночої команди Ольга Харлан, вихованка спортивної школи у Миколаєві.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко з робочим візитом приїхав до Миколаєва.