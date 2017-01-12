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П.Порошенко открыл спорткорпус в Николаеве

П.Порошенко открыл спорткорпус в Николаеве

Киев • УНН

 • 7777 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко открыл спорткорпус Николаевской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по фехтованию. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Поздравляю физкультурно-спортивную общественность с открытием спорткорпуса Николаевской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по фехтованию", - сообщил П.Порошенко.

Он также отметил, что новый спортивный зал является прочным фундаментом возрождения и развития украинской фехтовальной школы.

Также на открытии нового корпуса присутствовала лидер украинской женской команды Ольга Харлан, воспитанница спортивной школы в Николаеве.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом приехал в Николаев.

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