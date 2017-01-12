П.Порошенко открыл спорткорпус в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко открыл спорткорпус Николаевской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по фехтованию. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Поздравляю физкультурно-спортивную общественность с открытием спорткорпуса Николаевской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по фехтованию", - сообщил П.Порошенко.
Он также отметил, что новый спортивный зал является прочным фундаментом возрождения и развития украинской фехтовальной школы.
Также на открытии нового корпуса присутствовала лидер украинской женской команды Ольга Харлан, воспитанница спортивной школы в Николаеве.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом приехал в Николаев.