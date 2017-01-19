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П.Порошенко у Давосі закликав західні компанії до участі в приватизації в Україні

П.Порошенко у Давосі закликав західні компанії до участі в приватизації в Україні

Київ • УНН

 • 8898 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час перебування у Швейцарській Конфедерації на заходах Всесвітнього економічного форуму зустрівся з керівниками великих західних компаній, зокрема з головою ради директорів компанії “АрселорМіттал” Лакшмі Мітталом та генеральним директором Cargill Девідом Макленнаном, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Президент України висловив сподівання на розвиток інвестиційного співробітництва з “АрселорМіттал”, зокрема перехід на нові технології виробництва.

Як зазначається, голова ради директорів компанії “АрселорМіттал” заявив, що відчуваються реальні зрушення в Україні та високо оцінив покращення ситуації із адмініструванням податків та вирішенням питання повернення ПДВ експортерам.

Генеральний директор компанії Cargill привітав поліпшення інвестиційного клімату завдяки реформам, що проводяться в Україні, та поінформував про готовність компанії до подальшого розвитку діяльності в нашій державі.

“Президент України закликав західні компанії до участі в приватизації в Україні”, — зазначили у прес-службі.

Українські Національні Новини

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