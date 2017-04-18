П.Порошенко та Р.Ердоган обговорили подальші кроки з розвитку стратегічного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом під час якої обговорили подальші кроки з метою поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
“Лідери обговорили подальші кроки з метою поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. У цьому контексті вони відзначили важливість проведення у Києві Шостого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною”, — йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що сторони також торкнулися нагальних питань регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема щодо розвитку ситуації в Сирії.
“Глава Української держави відзначив завершення у Туреччині політичної кампанії щодо внесення змін до Конституції країни. Президент України висловив співчуття у зв’язку з катастрофою вертольоту на Сході Туреччини”, — додали у прес-службі.
Зазначається також, що П.Порошенко подякував Туреччині за незмінну підтримку незалежності та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, сьогодні також відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель, Президентом Французької Республіки Франсуа Олландом та Президентом України Петром Порошенко.