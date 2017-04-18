П.Порошенко и Р.Эрдоган обсудили дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства

"Лидеры обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. В этом контексте они отметили важность проведения в Киеве Шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны также коснулись актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, в частности по развитию ситуации в Сирии.

"Глава Украинского государства отметил завершение в Турции политической кампании по внесению изменений в Конституцию страны. Президент Украины выразил соболезнования в связи с катастрофой вертолета на Востоке Турции ", - добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что П.Порошенко поблагодарил Турцию за неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Напомним, сегодня также состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, Президентом Французской Республики Франсуа Олландом и Президентом Украины Петром Порошенко.