П.Порошенко сподівається, що українське питання буде пріоритетним для політикуму в США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив про сподівання, що українське питання буде пріоритетним для американського політикуму і надалі. Про це він сьогодні сказав під час спільного брифінгу з віце-президентом США Джо Байденом, передає кореспондент УНН.
"Я сподіваюся, що і далі українське питання буде об’єднувати весь американський політикум, і далі українське питання буде залишатися серед її перших пріоритетів", - наголосив він.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Україна готова до ефективної співпраці з новою адміністрацією Д.Трампа у США.