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П.Порошенко сподівається, що українське питання буде пріоритетним для політикуму в США

П.Порошенко сподівається, що українське питання буде пріоритетним для політикуму в США

Київ • УНН

 • 5294 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив про сподівання, що українське питання буде пріоритетним для американського політикуму і надалі. Про це він сьогодні сказав під час спільного брифінгу з віце-президентом США Джо Байденом, передає кореспондент УНН.

"Я сподіваюся, що і далі українське питання буде об’єднувати весь американський політикум, і далі українське питання буде залишатися серед її перших пріоритетів", - наголосив він.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Україна готова до ефективної співпраці з новою адміністрацією Д.Трампа у США.

Українські Національні Новини

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