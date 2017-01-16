П.Порошенко сподівається, що українське питання буде пріоритетним для політикуму в США

"Я сподіваюся, що і далі українське питання буде об’єднувати весь американський політикум, і далі українське питання буде залишатися серед її перших пріоритетів", - наголосив він.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Україна готова до ефективної співпраці з новою адміністрацією Д.Трампа у США.