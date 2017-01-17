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П.Порошенко сподівається на сприяння Китаю для припинення російської агресії проти України

П.Порошенко сподівається на сприяння Китаю для припинення російської агресії проти України

Київ • УНН

 • 7520 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Китай сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі та припиненню російської агресії проти України. Про це Глава держави заявив під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Глава Української держави висловив сподівання, що Китай сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі та припиненню російської агресії проти України і відновленню територіальної цілісності України включно з Кримом", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Сі Цзіньпін підкреслив, що "Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та вибір Української народу".

Як зазначається, було досягнуто домовленості щодо продовження взаємодії двох країн заради підтримання миру та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях, у тому числі в рамках Радбезу ООН.

Крім того, Глава держави відзначив, що обидві країни демонструють щиру зацікавленість у зміцненні традиційної дружби та розширенні плідної співпраці.

“Ми зацікавлені в розширені політичної та економічної співпраці між Україною і Китаєм”, - заявив П.Порошенко.

Було підкреслено, що українсько-китайські відносини мають стратегічний характер та базуються на принципах взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності двох країн.

Президент України також привітав китайського лідера з 25-річницею встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР.

Українські Національні Новини

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