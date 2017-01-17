П.Порошенко надеется на содействие Китая для прекращения российской агрессии против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и пресечению российской агрессии против Украины. Об этом Глава государства заявил во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава Украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и пресечению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины включая Крым", - говорится в сообщении.
Указано, что Си Цзиньпин подчеркнул, что "Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор Украинского народа".
Как отмечается, была достигнута договоренность о продолжении взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совбеза ООН.
Кроме того, Глава государства отметил, что обе страны демонстрируют искреннюю заинтересованность в укреплении традиционной дружбы и расширении плодотворного сотрудничества.
"Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем", - заявил П.Порошенко.
Было подчеркнуто, что украинско-китайские отношения носят стратегический характер и базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран.
Президент Украины также поздравил китайского лидера с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и КНР.