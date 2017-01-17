П.Порошенко надеется на содействие Китая для прекращения российской агрессии против Украины

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и пресечению российской агрессии против Украины. Об этом Глава государства заявил во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.