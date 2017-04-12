П.Порошенко: сотні мільйонів євро від європейських партнерів підуть на відновлення Донбасу

“У процесі відродження ми розраховуємо на потужну і сильну підтримку наших європейських партнерів. Чітко домовлено, що сотні мільйонів євро будуть спрямовані в фонд відродження Донбасу, єдине, що нам для цього потрібно — мир”, — сказав П.Порошенко.

Президент додав, що в надзвичайно складній справі відновлення миру політико-дипломатичним шляхом він розраховує і на підтримку українських громадян, які живуть на Донбасі.

“Ніде мир не цінують так, як там, де поливало Градами, де чули гуркіт снарядів, де бачили полум’я боїв, де відчули дихання смерті. Наголошую, що робив, роблю і буду робити все, щоб у вашому житті не повторилося жахіття війни. Коли ми разом об’єднаємося, щоб встановити мир — ніхто нас не зупинить”, — додав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту на Луганщину передав медикам 60 автомобілів швидкої допомоги.