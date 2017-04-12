П.Порошенко: сотни миллионов евро от европейских партнеров пойдут на восстановление Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Четко была достигнута договоренность о том, что сотни миллионов евро от европейских друзей Украины пойдут на восстановление Донбасса. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время рабочего визита в Луганскую область, передает УНН.
“В процессе возрождения мы рассчитываем на мощную и сильную поддержку наших европейских партнеров. Четко оговорено, что сотни миллионов евро будут направлены в фонд возрождения Донбасса, единственное, что нам для этого нужно — мир”, — сказал П.Порошенко.
Президент добавил, что в чрезвычайно сложном деле восстановления мира политико-дипломатическим путем он рассчитывает и на поддержку украинских граждан, которые живут на Донбассе.
“Нигде мир не ценят так, как там, где поливало Градами, где слышали грохот снарядов, где видели пламя сражений, где почувствовали дыхание смерти. Подчеркиваю, что делал, делаю и буду делать все, чтобы в вашей жизни не повторилось ужасы войны. Когда мы вместе объединимся, чтобы установить мир — никто нас не остановит”, — добавил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Луганскую передал медикам 60 автомобилей скорой помощи.