П.Порошенко: сотни миллионов евро от европейских партнеров пойдут на восстановление Донбасса

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56361 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106169 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163431 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119996 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118709 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113739 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105083 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107270 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103739 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155790 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко: сотни миллионов евро от европейских партнеров пойдут на восстановление Донбасса

П.Порошенко: сотни миллионов евро от европейских партнеров пойдут на восстановление Донбасса

Киев  •  УНН

 • 6815 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Четко была достигнута договоренность о том, что сотни миллионов евро от европейских друзей Украины пойдут на восстановление Донбасса. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время рабочего визита в Луганскую область, передает УНН.

“В процессе возрождения мы рассчитываем на мощную и сильную поддержку наших европейских партнеров. Четко оговорено, что сотни миллионов евро будут направлены в фонд возрождения Донбасса, единственное, что нам для этого нужно — мир”, — сказал П.Порошенко.

Президент добавил, что в чрезвычайно сложном деле восстановления мира политико-дипломатическим путем он рассчитывает и на поддержку украинских граждан, которые живут на Донбассе.

“Нигде мир не ценят так, как там, где поливало Градами, где слышали грохот снарядов, где видели пламя сражений, где почувствовали дыхание смерти. Подчеркиваю, что делал, делаю и буду делать все, чтобы в вашей жизни не повторилось ужасы войны. Когда мы вместе объединимся, чтобы установить мир — никто нас не остановит”, — добавил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Луганскую передал медикам 60 автомобилей скорой помощи.

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