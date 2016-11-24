П.Порошенко прибув до Брюсселя на саміт Україна-ЄС

До саміту долучаться також голова Євроради Дональд Туск і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Нагадаємо, 24 листопада у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС.

Як зазначається, лідери зосередяться на реформах і лібералізації візового режиму.

Під час листопадового саміту може бути підтверджено надання 15 мільйонів євро на підтримку програми щодо боротьби з корупцією і 104 мільйони євро на реформу державного управління.

Як повідомляв УНН, Україна на саміті у Брюсселі планує підписати меморандум з Євросоюзом про взаємодію в енергетичній сфері.