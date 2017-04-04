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П.Порошенко подякував Сейму Латвії за засудження російської агресії в Україні

П.Порошенко подякував Сейму Латвії за засудження російської агресії в Україні

Київ • УНН

 • 12157 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до Латвії зустрівся зі Спікером Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце і подякував Парламенту Латвії за засудження агресії Росії на сході України та незаконної російської окупації Криму. Про це повідомили у прес-службі Глави держави, передає УНН.

“Президент України подякував за активну позицію Парламенту Латвії щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, засудження агресії Росії проти нашої держави та незаконної російської окупації Криму”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

Також зазначається, що Петро Порошенко окремо подякував Спікеру Інарі Мурнієце за її особисту активну підтримку України та сприяння у організації гуманітарної допомоги для постраждалих українців. Він також відзначив підтримку нашої держави латвійськими депутатами у європейських міжпарламентських інституціях.

“Президент позитивно оцінив активну роботу в рамках депутатських груп дружби Верховної Ради України та Саейму Латвії”, — додали у прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні Україна і Латвія домовилися про співпрацю у сфері працевлаштування членів сімей дипломатів.

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