П.Порошенко поблагодарил Сейм Латвии за осуждение российской агрессии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Латвию встретился со Спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце и поблагодарил парламент Латвии за осуждение агрессии России на востоке Украины и незаконной российской оккупации Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства, передает УНН.
"Президент Украины поблагодарил за активную позицию парламент Латвии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение агрессии России против нашего государства и незаконной российской оккупации Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что Петр Порошенко поблагодарил спикера Инару Мурниеце за ее личную активную поддержку Украины и содействие в организации гуманитарной помощи для пострадавших украинцев. Он также отметил поддержку нашего государства латвийскими депутатами в европейских межпарламентских институтах.
"Президент положительно оценил активную работу в рамках депутатских групп дружбы Верховной Рады Украины и Сейма Латвии", - добавили в пресс-службе.
Напомним, сегодня Украина и Латвия договорились о сотрудничестве в сфере трудоустройства членов семей дипломатов.