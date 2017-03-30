П.Порошенко подякував прем’єру Іспанії за підтримку Р.Зозулі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко на Мальті під час зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм висловив вдячність іспанському уряду за чітку позицію на підтримку українського футболіста Романа Зозулі, передає УНН з посиланням на прес-службу глави держави.
П.Порошенко наголосив, що ситуація з Р.Зозулею є результатом ретельно спланованої пропагандистської кампанії у дусі гібридної війни РФ проти України.
Нагадаємо, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського “Райо Вальєкано” на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди “Райо Вальєкано” через протести ультрас “джмелів” за нібито неонацистські погляди гравця.
Також нагадаємо, 2 лютого, гравці іспанського “Бетіса” виступили із заявою, в якій засудили дії клубу “Райо Вальєкано” і вболівальників цього клубу, у зв’язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.
Як повідомляв УНН, ФФУ готує звернення до ФІФА та КФФІ щодо ситуації з Р.Зозулею.