П.Порошенко подякував прем’єру Іспанії за підтримку Р.Зозулі

П.Порошенко наголосив, що ситуація з Р.Зозулею є результатом ретельно спланованої пропагандистської кампанії у дусі гібридної війни РФ проти України.

Нагадаємо, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського “Райо Вальєкано” на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди “Райо Вальєкано” через протести ультрас “джмелів” за нібито неонацистські погляди гравця.

Також нагадаємо, 2 лютого, гравці іспанського “Бетіса” виступили із заявою, в якій засудили дії клубу “Райо Вальєкано” і вболівальників цього клубу, у зв’язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.

Як повідомляв УНН, ФФУ готує звернення до ФІФА та КФФІ щодо ситуації з Р.Зозулею.