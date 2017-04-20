П.Порошенко підписав закони про Український культурний фонд та держпідтримку кінематографії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закони “Про Український культурний фонд” та “Про державну підтримку кінематографії в Україні”. Глава держави висловив переконання, що прийняття і вступ в дію цих законів піде на користь українському кіно і українській культурі та сприятиме національно-культурному розвитку та піднесенню вітчизняної кінематографії. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
“Дуже важливо, щоб суспільство знало, що ці закони передбачають впровадження сучасних моделей конкурентного і прозорого фінансування виробництва кіно в Україні, а також інших програм у сфері культури і мистецтва. Не буде більше ніякого розподілу коштів „під ковдрою“, не буде непрозорих розподілів за відкати”, — наголосив Петро Порошенко під час зустрічі з представниками української культури, кіно- та теле- індустрії.
Він зазначив, що державна підтримка кінематографії здійснюватиметься за рішенням Ради з державної підтримки кінематографії за результатами конкурсного відбору, культурного тесту проекту за визначеними законом критеріями.
Одним із ключових критеріїв для проектів Президент назвав мовний. “Є принципова і чітка позиція — право на підтримку буде мати лише продукція, яка буде вироблятися українською мовою. Єдине виключення для цього — кримськотатарська мова, з урахуванням тих позицій, в які, в наслідок незаконної анексії Криму потрапив кримськотатарський народ”, — підкреслив він.
Президент наголосив, що із зазначеними законами держава і відповідна Рада отримають довгоочікуваний механізм ефективної підтримки кінематографії, виробництва програм і фільмів. Він також висловив думку, що реалізація нових підходів у державній підтримці культури і виробництва сприятиме виготовленню конкурентоспроможного на світовому ринку кінематографічного продукту.
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Не в останню чергу підтримка і розвиток українського кіновиробнитцва та українського продукту стануть важливими в інформаційній війні з ворогом, яка є складовою гібридної війни, котру Україна змушена вести проти країни-агресора Росії, переконаний Глава держави. “Ми обмежили присутність російського кіно на нашому ринку, тому що здебільшого цей продукт просякнутий пропагандою так званого „русского мира“, який прославляє агресора і його силові структури”, — констатував він.