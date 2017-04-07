П.Клімкін висловив співчуття сім’ям загиблих у теракті в Стокгольмі

“Мої думки з сім’ями і друзями жертв теракту в центрі Стокгольма. Ми сьогодні разом зі шведами”, — написав П.Клімкін.

Нагадаємо, сьогодні вантажівка в’їхала в натовп людей в центрі Стокгольму, є загиблі та поранені.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен кваліфікував напад у Стокгольмі як теракт.